Олександр Овсянюк sasahvostsasahvost
21 годУкраина/Николаев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественная и быстрая верстка сайта . Адаптивная верстка по макету
Качественная и быстрая верстка сайта . Адаптивная верстка по макету. Чистый кроссбраузерный код по технологи БЭМ . HTML5/Kit,CSS3 , SASS/SCSS, JavaScript , jQuery Моя цель - оставить клиента довольным и с качественной работой .
Работая со мной вы :
- экономите время ( быстро и качественно );
- сохраните нервы ( минимум вопросов - больше дела );
- останетесь с качественной работой и отличным настроением