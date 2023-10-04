Качественная и быстрая верстка сайта . Адаптивная верстка по макету

Качественная и быстрая верстка сайта . Адаптивная верстка по макету. Чистый кроссбраузерный код по технологи БЭМ . HTML5/Kit,CSS3 , SASS/SCSS, JavaScript , jQuery Моя цель - оставить клиента довольным и с качественной работой .

Работая со мной вы :

экономите время ( быстро и качественно );

сохраните нервы ( минимум вопросов - больше дела );

останетесь с качественной работой и отличным настроением 

- после сдачи кода на тестирование в течение десяти дней исправляю все ошибки которые могли быть пропущены или остаться незамеченными