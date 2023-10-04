sasahvost

Олександр Овсянюк sasahvost

 
21 годУкраина/Николаев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественная и быстрая верстка сайта . Адаптивная верстка по макету

Качественная и быстрая верстка сайта . Адаптивная верстка по макету. Чистый кроссбраузерный код по технологи БЭМ . HTML5/Kit,CSS3 , SASS/SCSS, JavaScript , jQuery Моя цель - оставить клиента довольным и с качественной работой .

Работая со мной вы :

  • экономите время ( быстро и качественно );
  • сохраните нервы ( минимум вопросов - больше дела );
  • останетесь с качественной работой и отличным настроением 

Гарантия на верстку - после сдачи кода на тестирование в течение десяти дней исправляю все ошибки которые могли быть пропущены или остаться незамеченными
JavascriptВерстка сайтаHTMLjQuerySCSSSASS