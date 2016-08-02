sasanov40

Андрей Сасанов sasanov40

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Оплата только через электронные деньги либо на карту VISA

  • Нужен дизайнер профессионал

    Ищется профессиональный дизайнер с опытом работы и хорошим портфолио для разработки современного дизайна сайта учебного заведения на английском языке. Основные требования включают креативность, способность работать с современными тенденциями и знание принципов UX/UI.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт для подачи резюме

    Здравствуйте! Необходимо создать сайт по размещению резюме и вакансии. Плюс в том, что Вы можете предложить свою идею или готовый вариант для его создания. Сложность сайта будет наверное только в самой форме размещения резюме, так ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт по аналогу другого сайта

    ПЛАН: Сделать сайт примерный по функционалу https://chocolife.me/ 1.     Покупка и установка CMS WP +шаблон (сам установлю) 2.     Создание разделов: ·       Развлечения ·       Красота ·       Здоровье ·       Спорт ·       Услуги ·       Еда ·       Туризм ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад