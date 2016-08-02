Ищется профессиональный дизайнер с опытом работы и хорошим портфолио для разработки современного дизайна сайта учебного заведения на английском языке. Основные требования включают креативность, способность работать с современными тенденциями и знание принципов UX/UI.
- Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт4 года назад
- $227
Создать сайт резюмеСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать сайт по размещению резюме и вакансии. Плюс в том, что Вы можете предложить свою идею или готовый вариант для его создания. Сложность сайта будет наверное только в самой форме размещения резюме, так ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
ПЛАН: Сделать сайт примерный по функционалу https://chocolife.me/ 1. Покупка и установка CMS WP +шаблон (сам установлю) 2. Создание разделов: · Развлечения · Красота · Здоровье · Спорт · Услуги · Еда · Туризм ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать аналог сайта chocolife.me примерно с такими же функциями. Хотелось бы создать на движке WP, но рассмотрю другие варианты.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт на Wordpress, был взломан, его надо граммотно почистить от вируса или остатка вируса. Предоставлю доступ к админке.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад