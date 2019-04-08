Переводчик немецкого языка
Здравсвуйте! Меня зовут Александра. Я живу в Германии. Имеется сертификат Goethe- B2. Учусь на налогового работника.
Предоставлю качественно перевод с немецкого на русский / с русского на немецкий.
Помогаю с преподаванием и репетиторством. Могу подготовить на Goethe-Zertifikat любой сложности.
Качество, пунктуальность, срочность, хорошая цена!
Буду рада сотрудничеству!
Уроки и Репетиторство
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$8/час
от $5от 1 часа
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Переводы
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 часов
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