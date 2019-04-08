Переводчик немецкого языка

Здравсвуйте! Меня зовут Александра. Я живу в Германии. Имеется сертификат Goethe- B2. Учусь на налогового работника.

Предоставлю качественно перевод с немецкого на русский / с русского на немецкий.

Помогаю с преподаванием и репетиторством. Могу подготовить на Goethe-Zertifikat любой сложности.

Качество, пунктуальность, срочность, хорошая цена!

Буду рада сотрудничеству!