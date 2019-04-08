sascha33

Александра Терехина sascha33

 
28 летГермания/Штутгарт
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик немецкого языка

Здравсвуйте! Меня зовут Александра. Я живу в Германии. Имеется сертификат Goethe- B2. Учусь на налогового работника.

Предоставлю качественно перевод с немецкого на русский / с русского на немецкий. 

Помогаю с преподаванием и репетиторством. Могу подготовить на Goethe-Zertifikat любой сложности. 

Качество, пунктуальность, срочность, хорошая цена! 

Буду рада сотрудничеству! 

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 часа
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Переводы
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 часов
#1796