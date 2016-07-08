Качественная реставрация, редактирование и монтаж аудиоматериала.

Качественная реставрация, редактирование и монтаж аудиоматериала (очистка аудиозаписи от посторонних звуков (шумов, треска, гула и т.п.); выравнивание уровней громкости, стереобаланса; компоновка звуковых фрагментов (разделение, совмещение, вырезка и т.д.); микширование (наложение) нескольких аудиодорожек; тональная коррекция (тюнинг) вокальных треков, так же наложение вокальной партии на "минусовку" и удаление вокала из музыкальной композиции.