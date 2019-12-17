sasha22rus96

Разработка сайтов, Яндекс.Директ, Google Ads, Копирайтер

Предлагаю прокачать ваш начинающий либо действующий бизнес.

Разработаем план-стратегию атаки конкурентовИзучим спрос на ваш товар либо услугу.

Разработаем с вами красивый и функциональный с мобильной версией сайт за 7 тысяч рублей!

Настроем контекстную либо медийную рекламу в Google или Яндекс БЕСПЛАТНО! (Введение 3 тысячи рублей в месяц)И получим новых, горячих клиентов уже после запуска рекламы.

Почему вам стоит начать работать именно со мной?

1. Самая низкая цена за разработку сайта.

2. Вы платите за сайт после его получения, согласования, и одобрения вами.

3. БЕСПЛАТНАЯ настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google.Ads

4. Вы платите за введение рекламной компании после месяца его работы.

5. Техническая поддержка сайта бесплатная (если вы захотите изменить цену на услугу или товар, либо поменять адрес, номер телефона, дополнить фотографиями)

Со мной вы не сольёте бюджет, это я вам гарантирую. Много развилось в данной теме бездарей, которые делают рекламу абы как, и клиент уходит в минуса, и никогда больше не сотрудничает с рекламными агентами, и это грустно…Так что, если вы хотите приток новых клиентов, которые будут приносит вам денежки, то обращайтесь только ко мне, я сделаю всё возможное чтобы это было так!!!

Я отношусь к своей работе с любовью, и держу связь круглосуточно!

Очень жду от вас обратной связи! Всё расскажу максимально подробно!

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