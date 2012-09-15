sasha23061990

Программист1с , 1с , 1с8*

Настройка, доработка конфигураций под нужды предприятия, разработка дополнительных отчётов, обработок. Опыт работы в типовых конфигурациях: Бухгалтерия предприятия, Управление небольшой фирмой, Управление кадрами, Управление производственным предприятием.

Реализую механизмы автоматизирующие работу бухгалтера по поиску нужной информации в базе данных, которую невозможно извлечь стандартными отчётами, проконсультирую, обучу простых пользователей работе с универсальными механизмами ( отчёты, запросы, обработки ) .

О себе :

Опыт работы бухгалтером , опыт работы программистом, 2 высших образования , глубокие знания предметной и технической части подсистем 1с .

Работаю сдельно, оплата по факту , большие заказы разбиваются на части, в процессе исполнения можно изменять/дополнять заказ

Предложения присылайте на емейл с кратким описанием задачи ( так же сообщайте версию 1с , конфигурацию ( меню справка- о программе))

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