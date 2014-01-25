sasha70888

Александр sasha70888

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
web-дизайн, графический дизайн, разработка фирменного стиля и логотипа

Мы создаём самые разнообразные сетевые ресурсы – страницы-визитки и корпоративные порталы со стильным дизайном, эффективные лендинги, многофункциональные торговые площадки для онлайн-магазинов.

А также занимаемся разработкой полиграфической продукции, фирменного стиля и логотипа.

Подробнее на нашем сайте www.asperro.ru

Социальные сети (SMM и SMO)
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