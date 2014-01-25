web-дизайн, графический дизайн, разработка фирменного стиля и логотипа
Мы создаём самые разнообразные сетевые ресурсы – страницы-визитки и корпоративные порталы со стильным дизайном, эффективные лендинги, многофункциональные торговые площадки для онлайн-магазинов.
А также занимаемся разработкой полиграфической продукции, фирменного стиля и логотипа.
Подробнее на нашем сайте www.asperro.ru
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Портфолио
- Афиша к юбилею ИЦГБ233 просмотра
- Рекламный постер для тренингово клуба Advance169 просмотров
- Дизайн интернет-магазина142 просмотра
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- Лендинг для медицинского центра248 просмотров
- Landing Page для школы танцев UniDance617 просмотров
Социальные сети (SMM и SMO)
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