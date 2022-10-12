★ Швидкість на якість - понад усе ★ Верстка сайтів ★ BEM, адаптивність ★ Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript. ★
Моя мета - зробити найкращу верстку!
Співпрацюючи зі мною ви зекономите:
- Гроші. Зверстаю адаптивний сайт якісно на основі макетів створених для ПК, тим самим суттєво зменшивши вартість дизайну макета.
- Нерви. Оскільки побажання та допрацювання вже включені в ціну, то якщо ви пропустили ряд дрібничок в дизайні вони будуть внесені в версткку за вашим бажанням без додаткових затрат!
- Час. В верстці сайтів одним з найважливіших аспектів є час, тому я буду максимально швидко приступати до вашої верстки й звичайно якомога швидше, а головне якісно верстати.
Зв'язок:
- Email - [email protected]
- Telegram - oleksandr_havrylenko
- Почати готовий прямо зараз
- Не порушую строків
- Даю консультації по макету
- Не беру передоплату
- Завжди на зв'язку
- Верстка адаптивна, кросбраузерна.
- Верстаю з PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD.
- CSS/JS анімація сайтів.
- HTML5
- CSS3
- SASS
- Flexbox
- Grid
- BEM
- JavaScript
Зв'язок:
- Email - [email protected]
- Telegram - oleksandr_havrylenko