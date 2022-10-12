★ Швидкість на якість - понад усе ★ Верстка сайтів ★ BEM, адаптивність ★ Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript. ★

﻿Моя мета - зробити найкращу верстку!

Співпрацюючи зі мною ви зекономите:

Гроші. Зверстаю адаптивний сайт якісно на основі макетів створених для ПК, тим самим суттєво зменшивши вартість дизайну макета.

Зверстаю адаптивний сайт якісно на основі макетів створених для ПК, тим самим суттєво зменшивши вартість дизайну макета. Нерви. Оскільки побажання та допрацювання вже включені в ціну, то якщо ви пропустили ряд дрібничок в дизайні вони будуть внесені в версткку за вашим бажанням без додаткових затрат!

Оскільки побажання та допрацювання вже включені в ціну, то якщо ви пропустили ряд дрібничок в дизайні вони будуть внесені в версткку за вашим бажанням без додаткових затрат! Час. В верстці сайтів одним з найважливіших аспектів є час, тому я буду максимально швидко приступати до вашої верстки й звичайно якомога швидше, а головне якісно верстати.

На протязі тижня після передачі архіва з результатом я безкоштовно виправлю всі свої помилки, котрі могли виявитися пізніше.

Зв'язок:

Почати готовий прямо зараз

Не порушую строків

Даю консультації по макету

Не беру передоплату

Завжди на зв'язку

Верстка адаптивна, кросбраузерна.

Верстаю з PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD.

CSS/JS анімація сайтів.

HTML5

CSS3

SASS

Flexbox

Grid

BEM

JavaScript

Зв'язок: