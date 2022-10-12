sasha__1

Олександр sasha__1

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
&#9733; Швидкість на якість - понад усе &#9733; Верстка сайтів &#9733; BEM, адаптивність &#9733; Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript. &#9733;

﻿Моя мета - зробити найкращу верстку!

Співпрацюючи зі мною ви зекономите:

  • Гроші. Зверстаю адаптивний сайт якісно на основі макетів створених для ПК, тим самим суттєво зменшивши вартість дизайну макета.
  • Нерви. Оскільки побажання та допрацювання вже включені в ціну, то якщо ви пропустили ряд дрібничок в дизайні вони будуть внесені в версткку за вашим бажанням без додаткових затрат!
  • Час. В верстці сайтів одним з найважливіших аспектів є час, тому я буду максимально швидко приступати до вашої верстки й звичайно якомога швидше, а головне якісно верстати.
Гарантія на верстку. На протязі тижня після передачі архіва з результатом я безкоштовно виправлю всі свої помилки, котрі могли виявитися пізніше.

Зв'язок:

Мої принципи:

  • Почати готовий прямо зараз
  • Не порушую строків
  • Даю консультації по макету
  • Не беру передоплату
  • Завжди на зв'язку
Рід занять:

  • Верстка адаптивна, кросбраузерна.
  • Верстаю з PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD.
  • CSS/JS анімація сайтів.
Технології:

  • HTML5
  • CSS3
  • SASS
  • Flexbox
  • Grid
  • BEM
  • JavaScript

Зв'язок:

JavascriptCSSFigmaSASS