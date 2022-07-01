Александра sasha_gon301195sasha_gon301195
28 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник-иллюстратор
Окончила художественную школу с отличием.
Пишу картины маслом,акрилом,владею различными материалами.
Работаю в графических редакторах,предпочитаю портреты,создание персонажей,иллюстрацию.
С 2016-2022 профессионально занималась татуировкой,тату-эскизы приветствуются.
Креативный подход к работе,желание создавать яркие и неординарные проекты,ответственность к исполнению работы.
Буду рада сотрудничеству))
Портфолио
- Сharacters from the World of Arcane11 просмотров