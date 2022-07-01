Художник-иллюстратор

Окончила художественную школу с отличием.

Пишу картины маслом,акрилом,владею различными материалами.

Работаю в графических редакторах,предпочитаю портреты,создание персонажей,иллюстрацию.

С 2016-2022 профессионально занималась татуировкой,тату-эскизы приветствуются.

Креативный подход к работе,желание создавать яркие и неординарные проекты,ответственность к исполнению работы.

Буду рада сотрудничеству))