sasha_keywording

Кейвординг, атрибутирование для загрузки фотостоки

Приветствую!

Меня зовут Саша и я уже 3 года атрибутирую фотографии для фотостоков (Stocksubmitter). Также занимаюсь загрузкой на стоки через Мicrostock plus и всем вытекающим (реджекты, перезаливка и и.д). Занимаюсь обучением кейвордистов и слежу, чтобы соблюдались дедлайны и фото были описаны корректно, согласно требованиям :)

Буду рада сотрудничать и использовать свой опыт для ваших продаж на самых популярных фотостоках.

Примеры работ и стоимость отправлю по запросу. Пишите здесь либо на почту [email protected]