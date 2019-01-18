sasha_natasha

Разработка учебных планов

Здравствуйте.

Предлагаю разработку учебных планов для центров, занимающихся компьютерными технологиями.

Разработка возможно по следующим дисциплинам:

- Программирование (C++, C#, Objectiv-C, Java, JavaScript, PHP)

- Дизайн (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Corel Draw)

- Робототехника (LEGO, Arduino)

- Специфичные компьютерные курсы (3D-моделирование, дизайн интерьеров, системное администрирование)

===========================

Стоимость учебного плана:

- 15 000 рублей.

Возможны варианты приобретения от 2 и более штук со скидкой на каждый учебный план.

===========================

Учебный план разрабатывается в зависимости от вашей возрастной группы.

Целевая аудитория подразделяется на:

- 7-12 лет;

- 12-17 лет;

- 18-22 года;

- 23-35 лет;

- 35-55 лет;

- от 55 лет.

===========================

Сроки выполнения работ начинаются от 1 недели, в зависимости от объёма работ.

Для связи звонить по телефону: +7(999)968-97-65

Или писать на e-mail: [email protected]