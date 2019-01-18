sasha_natasha

Здравствуйте.
Предлагаю разработку учебных планов для центров, занимающихся компьютерными технологиями.
Разработка возможно по следующим дисциплинам:
- Программирование (C++, C#, Objectiv-C, Java, JavaScript, PHP)
- Дизайн (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Corel Draw)
- Робототехника (LEGO, Arduino)
- Специфичные компьютерные курсы (3D-моделирование, дизайн интерьеров, системное администрирование)
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Стоимость учебного плана:
- 15 000 рублей.
Возможны варианты приобретения от 2 и более штук со скидкой на каждый учебный план.
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Учебный план разрабатывается в зависимости от вашей возрастной группы.
Целевая аудитория подразделяется на:
- 7-12 лет;
- 12-17 лет;
- 18-22 года;
- 23-35 лет;
- 35-55 лет;
- от 55 лет.
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Сроки выполнения работ начинаются от 1 недели, в зависимости от объёма работ.
Для связи звонить по телефону: +7(999)968-97-65
Или писать на e-mail: [email protected]