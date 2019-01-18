sasha_natasha

Наталья sasha_natasha

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка учебных планов

Здравствуйте. 

Предлагаю разработку учебных планов для центров, занимающихся компьютерными технологиями. 

Разработка возможно по следующим дисциплинам: 

- Программирование (C++, C#, Objectiv-C, Java, JavaScript, PHP) 

- Дизайн (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Corel Draw) 

- Робототехника (LEGO, Arduino) 

- Специфичные компьютерные курсы (3D-моделирование, дизайн интерьеров, системное администрирование) 

=========================== 

Стоимость учебного плана: 

- 15 000 рублей. 

Возможны варианты приобретения от 2 и более штук со скидкой на каждый учебный план. 

=========================== 

Учебный план разрабатывается в зависимости от вашей возрастной группы. 

Целевая аудитория подразделяется на: 

- 7-12 лет; 

- 12-17 лет; 

- 18-22 года; 

- 23-35 лет; 

- 35-55 лет; 

- от 55 лет. 

=========================== 

Сроки выполнения работ начинаются от 1 недели, в зависимости от объёма работ. 

Для связи звонить по телефону: +7(999)968-97-65 

Или писать на e-mail: [email protected]