Все виды текстового наполнения сайтов: SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи,

Все виды текстового наполнения сайтов: SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи, новости, обзоры, опиcания.

Профессиональное создание резюме (у меня пятилетний опыт работы в подборе персонала).

Чтобы понять, подойдет ли мой стиль написания текстов для вашего проекта, предлагаю ознакомиться с моим блогом http://www.nefragmenta.ru

Четкое соблюдение сроков – один из основных принципов моей работы.

Обращайтесь, буду рада видеть вас среди постоянных заказчиков!

E-mail: [email protected]

ICQ: 443762013