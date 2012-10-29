Альмира Хайрутдинова sasha_novayasasha_novaya
36 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Все виды текстового наполнения сайтов: SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи,
Все виды текстового наполнения сайтов: SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи, новости, обзоры, опиcания.
Профессиональное создание резюме (у меня пятилетний опыт работы в подборе персонала).
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Четкое соблюдение сроков – один из основных принципов моей работы.
Обращайтесь, буду рада видеть вас среди постоянных заказчиков!
E-mail: [email protected]
ICQ: 443762013
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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