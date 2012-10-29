sasha_novaya

Альмира Хайрутдинова sasha_novaya

 
36 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Все виды текстового наполнения сайтов: SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи,

Все виды текстового наполнения сайтов: SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи, новости, обзоры, опиcания.

Профессиональное создание резюме (у меня пятилетний опыт работы в подборе персонала).

Чтобы понять, подойдет ли мой стиль написания текстов для вашего проекта, предлагаю ознакомиться с моим блогом http://www.nefragmenta.ru

Четкое соблюдение сроков – один из основных принципов моей работы.

Обращайтесь, буду рада видеть вас среди постоянных заказчиков!

E-mail: [email protected]

ICQ: 443762013

SEO-копирайтинг
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $7
от 3 дней
нет рейтинга