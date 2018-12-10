sasha_press

Александр Пресс sasha_press

 
36 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение медицинских услуг

Продвижение медицинских услуг и увеличение клиентов в короткие сроки. Цена не дешевая :)

  • продвижение сайтов в органическом поиске
  • настройка контекстной рекламы в Google (Внимание! В запрещенных тематиках обхожу любые блокировки без проблем!)
  • продвижение в YouTube, Facebook, Instagram
  • узнаваемость бренда
  • привлечение клиентов в клинику/мед-центр/бизнес
  • работа над репутацией и написание отзывов
  • Оплата по факту
  • Сайт в подарок - Бесплатно!
Личный сайт: https://serviceseodessa.blogspot.com/

Тел: +38 093 042 31 29 Viber/WhatsApp

Продвижение в YouTube