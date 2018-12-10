sasha_press

Продвижение медицинских услуг

Продвижение медицинских услуг и увеличение клиентов в короткие сроки. Цена не дешевая :)

продвижение сайтов в органическом поиске

настройка контекстной рекламы в Google (Внимание! В запрещенных тематиках обхожу любые блокировки без проблем!)

продвижение в YouTube, Facebook, Instagram

узнаваемость бренда

привлечение клиентов в клинику/мед-центр/бизнес

работа над репутацией и написание отзывов

Оплата по факту

Сайт в подарок - Бесплатно!

Тел: +38 093 042 31 29 Viber/WhatsApp