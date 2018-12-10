sasha_press

Продвижение медицинских услуг
Продвижение медицинских услуг и увеличение клиентов в короткие сроки. Цена не дешевая :)
- продвижение сайтов в органическом поиске
- настройка контекстной рекламы в Google (Внимание! В запрещенных тематиках обхожу любые блокировки без проблем!)
- продвижение в YouTube, Facebook, Instagram
- узнаваемость бренда
- привлечение клиентов в клинику/мед-центр/бизнес
- работа над репутацией и написание отзывов
- Оплата по факту
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Тел: +38 093 042 31 29 Viber/WhatsApp