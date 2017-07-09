Бухгалтер

Учёт ОС: проверка входящих документов, расчёт стоимости по действующему курсу, введение в эксплуатацию, списание ОС, подготовка унифицированных форм при поступлении, выбытии, перемещении ОСУчет ТМЦ/приход, списание перемещение, списание материалов на затратыРеализация материаловПроверка инвентаризацийРазнесение результатов инвентаризации/излишки, недостачи,пересортСверкиЕжемесячное закрытие периода

-Ведение документооборота, -составление отчетов-оптимизация НДС-ведение книги покупок/книги продаж-акты сверки взаиморасчетов с контрагентами-учет кредиторской и дебиторской задолженности-Знание программ: СТЭП, 1С 7, 1С 8, ЗУП, SAP-Расчет и начисление отпуска, командировочных, зарплаты-ведение участка затрат, банк-внутренние бухгалтерские проводки