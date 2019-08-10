sasha_zharova

Digital marketing | SMM | Content Creator

Краткие сведения о моих профессиональных и личностных качествах:

Имею 3 года опыта работы SMM-, PR-, контент-менеджером, а также SMM-руководителем проектов.

Владею навыками работы с социальными сетями (Instagram, Facebook), эффективная коммуникация, работа с брендами и лидерами мнений.

Анализ ЦА, разработка и построение Social Media стратегии, работа с таргетированной рекламой, анализ проведенных рекламных кампаний.

Создание уникального бренд-контента и рекламного текста.

Работа с Adobe Photoshop CC, VSCO, Canva, Lightroom, Facetune, Socialbakers, Popsters, Worksection, Snapseed, FinalCutProX101 и др.

Копирайтинг, рерайтинг.

Организация и проведение съемок для брендов.

Модерация проекта.

Написание пресс-релизов и официальных сообщений в СМИ.

Налаживание контактов с мировым СМИ, редакторами журналов и fashion-стилистами.

Основные личностные качества: ответственность, креативность, стрессоустойчивость.

Более подробное резюме и сайт-портфолио отправляю по запросу.