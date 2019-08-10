sasha_zharova

Digital marketing | SMM | Content Creator
Краткие сведения о моих профессиональных и личностных качествах:
- Имею 3 года опыта работы SMM-, PR-, контент-менеджером, а также SMM-руководителем проектов.
- Владею навыками работы с социальными сетями (Instagram, Facebook), эффективная коммуникация, работа с брендами и лидерами мнений.
- Анализ ЦА, разработка и построение Social Media стратегии, работа с таргетированной рекламой, анализ проведенных рекламных кампаний.
- Создание уникального бренд-контента и рекламного текста.
- Работа с Adobe Photoshop CC, VSCO, Canva, Lightroom, Facetune, Socialbakers, Popsters, Worksection, Snapseed, FinalCutProX101 и др.
- Копирайтинг, рерайтинг.
- Организация и проведение съемок для брендов.
- Модерация проекта.
- Написание пресс-релизов и официальных сообщений в СМИ.
- Налаживание контактов с мировым СМИ, редакторами журналов и fashion-стилистами.
Более подробное резюме и сайт-портфолио отправляю по запросу.