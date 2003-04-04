sashaborisenko

Видеомонтажер. Оператор. Копирайтер. Переводчик.

﻿Видеомонтажер

Профессионально владею программами Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop CC. Совершенствую навыки в Motion design, VFX, 2D animation. Также занимаюсь операторской деятельностью, создаю видеоработы для Инстаграм и музыкальных клипов. Работала видеомонтажором для ютуб-каналов коммерческой, научной, детской, развлекательной тематики. Создаю рекламные, анимационные, любительские, музыкальные и др. видеоролики. Готова брать проекты любой сложности, слушать клиента и достигать поставленных целей!)