Царев Александр Вячеславович
Дата рождения: 05.05.1987
Город: Тула
Моб. телефон: +7 (920) 753 95 23
E-mail: [email protected]
Основныеданные:
Должность:
Инженер-геодезист
Опыт работы: от 5 лет
Автомобиль: да
Водительские права: есть
Опыт работы:
2011-2012
Компания: ООО «Строймагистраль»
Инженер — геодезист
Обязанности:
Сопровождение строительства мостов, пешеходных переходов,скотопрогонов, автомобильных дорог.
2013 — 2015
Компания: ООО «Силициум» Инженер — геодезист
Обязанности:
Сопровождение строительства железной дороги; цехов; домов; контроль за выполнением работ построительству ТЦ площадь застройки: 105350м2; сопровождение разработки карьеров (подсчеты объемов сыпучих/не сыпучих
мат-ов); выполнение топографических съемок тер-рий, как маленьких, так и
больших (92 Га, о. Сахалин, под строительство биатлонного центра)
2015 — н.в.
ЗАО "Региондорстрой" Инженер — геодезист
Контроль за выполнением работ по строительству федеральных автомобильныхдорог; составление исполнительной док-ции; разработка проектов по
фрезерованию/выравниванию покрытия.
Работа с программами AutoCAD, Microsoft Office, Топоматик Robur: Автомобильные дороги, Credo.
Работа с оборудованием: тахеометры: Trimble, Nikon, SOKKIA; GPS: Trimble; нивелиры: TrimbleDini, CST.
Так же принимал участие в строительстве: Стекольный завод г.Алексин, производительность 600 бут./мин.
ТЦ «ОЗ» г. Краснодар.
Образование:
2002 — 2006
Тульский Государственный Коммунально Строительный Техникум
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения.
2006 — 2011
Московская Государственная Академия Коммунального Хозяйстваи Строительства
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения иаэродромов.
Профессиональные навыки:
Любые виды съемок (топографические, исполнительные,кадастровые)
Камеральная обработка
Составление топографических планов масштаба 1:500— 1:5000.
О себе:
Дисциплинированность
Ответственность
Коммуникабельность
Целеустремлённость
Стрессоустойчивость
Энергичность
Быстро обучаюсь всему новому
Имею высокий уровень самоорганизации
Умение работать в команде
Без вредных привычек.