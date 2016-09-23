Геодезические работы и исполнительная документация.

Царев Александр Вячеславович

Дата рождения: 05.05.1987

Город: Тула

Моб. телефон: +7 (920) 753 95 23

E-mail: [email protected]

Основныеданные:

Должность:

Инженер-геодезист

Опыт работы: от 5 лет

Автомобиль: да

Водительские права: есть

Опыт работы:

2011-2012

Компания: ООО «Строймагистраль»

Инженер — геодезист

Обязанности:

Сопровождение строительства мостов, пешеходных переходов,скотопрогонов, автомобильных дорог.

2013 — 2015

Компания: ООО «Силициум» Инженер — геодезист

Обязанности:

Сопровождение строительства железной дороги; цехов; домов; контроль за выполнением работ построительству ТЦ площадь застройки: 105350м2; сопровождение разработки карьеров (подсчеты объемов сыпучих/не сыпучих

мат-ов); выполнение топографических съемок тер-рий, как маленьких, так и

больших (92 Га, о. Сахалин, под строительство биатлонного центра)

2015 — н.в.

ЗАО "Региондорстрой" Инженер — геодезист

Контроль за выполнением работ по строительству федеральных автомобильныхдорог; составление исполнительной док-ции; разработка проектов по

фрезерованию/выравниванию покрытия.

Работа с программами AutoCAD, Microsoft Office, Топоматик Robur: Автомобильные дороги, Credo.

Работа с оборудованием: тахеометры: Trimble, Nikon, SOKKIA; GPS: Trimble; нивелиры: TrimbleDini, CST.

Так же принимал участие в строительстве: Стекольный завод г.Алексин, производительность 600 бут./мин.

ТЦ «ОЗ» г. Краснодар.

Образование:

2002 — 2006

Тульский Государственный Коммунально Строительный Техникум

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения.

2006 — 2011

Московская Государственная Академия Коммунального Хозяйстваи Строительства

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения иаэродромов.

Профессиональные навыки:

Любые виды съемок (топографические, исполнительные,кадастровые)

Камеральная обработка

Составление топографических планов масштаба 1:500— 1:5000.

О себе:

Дисциплинированность

Ответственность

Коммуникабельность

Целеустремлённость

Стрессоустойчивость

Энергичность

Быстро обучаюсь всему новому

Имею высокий уровень самоорганизации

Умение работать в команде

Без вредных привычек.