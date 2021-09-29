Достойно плачу за достойную работу

Доброго времени суток, копирайтеры. Нужны сотрудники в команду копирайтеров, 2 человека. Работа будет постоянная.

От Вас требуется объем - от 5 000 знаков в сутки и грамотные тексты, соответсвующие нормам русского языка.

Задания даю сам, оплачиваю сразу же после сдачи текста, 50 рублей за 1000 знаков.

Если вам интересно, отправьте сюда ссылку на ваше портофолио и/или работы здесь или в интернете.

Если таковых нет, достаточно пары абзацев на любую тему. Можно отвечать сюда, можно сразу же на email [email protected]

Спасибо, что уделили внимание, ожидаю ваших заявок!