Александра Новикова sashagraphicssashagraphics
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Alexandra
Графический дизайнер, студент, учусь на факультете журналистики на кафедре дизайна СМИ, параллельно прохожу курсы по графическому дизайну.
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Портфолио
- Концепт упаковки20 просмотров
- Векторная иллюстрация21 просмотр
- Векторная иллюстрация24 просмотра
- Рекламный баннер33 просмотра
- Постер41 просмотр
- Мокап постера41 просмотр
- Постер26 просмотров
- Иконки26 просмотров
- Баннер21 просмотр