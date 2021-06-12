sashagraphics

Александра Новикова sashagraphics

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Alexandra

Графический дизайнер, студент, учусь на факультете журналистики на кафедре дизайна СМИ, параллельно прохожу курсы по графическому дизайну.

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