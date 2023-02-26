sashakornilova03

Инфографика

Здравствуйте! Меня зовут Александра, я – дизайнер инфографики для Wildberries и Ozon.

Работаю быстро, четко и качественно.

Стоимость одного фото с инфографикой —250 ?.

В эту стоимость входит:

??анализ конкурентов

??отбор фото,

??обрезка и обработка

??разработка дизайна и один круг правок

Последующие карточки для этого артикула – 150?. Работа будет готова в течение 1-2 дней.

Варианты готовых работ можно увидеть по ссылке :

https://drive.google.com/drive/folders/1RyGOOmgw_wNOxnPV-IUn6c_8JsoawLJt