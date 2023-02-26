sashakornilova03

Александра sashakornilova03sashakornilova03
23 годаРоссия/Йошкар-Ола
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Инфографика
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я – дизайнер инфографики для Wildberries и Ozon.
Работаю быстро, четко и качественно.
Стоимость одного фото с инфографикой —250 ?.
В эту стоимость входит:
??анализ конкурентов
??отбор фото,
??обрезка и обработка
??разработка дизайна и один круг правок
Последующие карточки для этого артикула – 150?. Работа будет готова в течение 1-2 дней.
Варианты готовых работ можно увидеть по ссылке :
https://drive.google.com/drive/folders/1RyGOOmgw_wNOxnPV-IUn6c_8JsoawLJt
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