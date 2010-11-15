sashakosmos

Навчаючись в Київському національному універсітеті будівництва і архітектури, отримала спеціальність «Художник-дизайнер».

Навчаючись в Київському державному вищому музикальному училищі ім. Р. Глієра, отримала спеціальність «Піаніст».

Маллю від руки і на комп’ютері.

Працюю в программах:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, 3d Max, Painter.

Займаюсь виготовленням дизайн-макетів з урахуванням особистостей флексографічного і офсетного друку, підготовкою макетів до другу, адаптацією макетів під різні схеми, розробкою фірмового стилю, версткою друкованих видань, 3д візуалізацією, моделюванням одягу, портретною фотозйомкою, розробкою і виготовленням прикрас.

Відповідальна, легко навчаюсь, чесна, ініціативна, пунктуальна. Прагну створювати і втілювати нові ідеї.

Не існує нічого неможливого.