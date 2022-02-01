Веб-дизайнер спешит на помощь :)

Привет!👋

Не буду тратить ваше ценное время на 3 тома рассказа «О себе», поэтому по факту:

Смело обращайтесь ко мне за:

баннерами и листовками;

прототипами;

лендингом;

дашбордом;

многостраничным сайтом.

 «Почему»—, спросите вы?

Потому что главная цель вашего проекта — это современный, красивый, продуманный дизайн, которым будет комфортно пользоваться клиентам и принесет вам желаемый результат  И я готова поспособствовать с помощью дизайна этой цели.

А теперь подробнее о работе:

1. Не боюсь формулировки «Не знаю, что хочу». Есть идея, но не знаете, что именно хотите увидеть в итоге — супер. Подберем индивидуальный и классный дизайн вместе.

2. Если есть ТЗ — ещё лучше, всё будет выполнено по вашему желанию. Предлагаю интересные обоснованные правки, но решение только за вами.

3. Работаю по предоплате, но если предложенный вариант дизайна на этапе согласования не устраивает — полный возврат аванса.

4. Не беру параллельно несколько проектов — всё моё внимание сосредоточено на вашем заказе.

5. Нужно что-то исправить после согласования? Круто! Ведь все правки вносятся абсолютно бесплатно и в неограниченном количестве.

Мои работы подсмотрите в портфолио. Пополняю его редко, но метко :)

📞И да, не стесняйтесь, обращайтесь:

Скайп: sasha_krv

Телеграмм: @Sasha_Krivenko

Электронная почта: [email protected]