Александра Кулаева sashamayersashamayer
23 годаРоссия/Валдай
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-design
Здравствуйте! Меня зовут Александра.
Я работаю веб-дизайнером
Для тебя я смогу создать:
Адаптивный дизайн
Сайт целиком
Лендинг
Моё портфолио: https://www.behance.net/sasha_mayer
Создам проект чётко и грамотно, чтобы Вам понравилось.
Если не понравится, то исправлю все недочёты или по Вашим просьбам переделаю дизайн, чтобы Вам понравилось.
Работаю на платформе Figma
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайтов63 просмотра