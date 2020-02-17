Web-design

Здравствуйте! Меня зовут Александра.

Я работаю веб-дизайнером

Для тебя я смогу создать:

Адаптивный дизайн

Сайт целиком

Лендинг

Моё портфолио: https://www.behance.net/sasha_mayer

Создам проект чётко и грамотно, чтобы Вам понравилось.

Если не понравится, то исправлю все недочёты или по Вашим просьбам переделаю дизайн, чтобы Вам понравилось.

Работаю на платформе Figma