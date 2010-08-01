Копирайтер, рерайтер, переводчик (английский, норвежский))

Миськов Александр Игоревич

Цель

Ищу работу, которая будет приносить удовольствие, даст возможность профессионального роста и приобретения новых навыков. Особенно интересна работа в сфере образования, и творческой деятельности связанной с применением знаний иностранных языков. Желаемые должности: (устный, письменный) переводчик, копирайтер, рерайтер, перподаватель.

Резюме

Имею опыт написания художественных произведений, статей. Не однократно выполнял заказы на письменные и устные переводы с английского языка (включая обратные переводы). Легко обучаем.

Личные данные

Дата рождения: 20 августа 1983 года

Возраст: 26 лет

Место рождения: Житомир

Семейное положение: не женат

E-mail: [email protected]

Образование

1990-2001 Житомирская ЗОШ №12

2001-2006 Житомирский Государственный Университет имени И. Франко, факультет иностранных языков. Учитель английского, немецкого языков, и зарубежной литературы (специалист).

2008-2009 Университет- колледж города Альта, Норвегия. Курсы норвежского языка.

Водительские права категории. В

Опыт работы

2006-2007 Репетитор Английского языка.

2007-2008 Работа по социальной программе в Норвегии. Реабилитация людей с синдромом аутизма.

2010 Удалённый переводчик с английского языка. Репетитор английского языка.

Знание языков

Украинский, русский, английский, норвежский, немецкий, в ближайшей перспективе дальнейшее изучение иностранных языков.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Имею солидный опыт работы с компьютерной техникой. Любую новую программу осваиваю максимально оперативно.

Увлечения и интересы

Увлекаюсь музыкой, литературой, кинематографом, иностранными языками, и творчеством в целом.