Миськов Александр Игоревич
Цель
Ищу работу, которая будет приносить удовольствие, даст возможность профессионального роста и приобретения новых навыков. Особенно интересна работа в сфере образования, и творческой деятельности связанной с применением знаний иностранных языков. Желаемые должности: (устный, письменный) переводчик, копирайтер, рерайтер, перподаватель.
Резюме
Имею опыт написания художественных произведений, статей. Не однократно выполнял заказы на письменные и устные переводы с английского языка (включая обратные переводы). Легко обучаем.
Личные данные
Дата рождения: 20 августа 1983 года
Возраст: 26 лет
Место рождения: Житомир
Семейное положение: не женат
E-mail: [email protected]
Образование
1990-2001 Житомирская ЗОШ №12
2001-2006 Житомирский Государственный Университет имени И. Франко, факультет иностранных языков. Учитель английского, немецкого языков, и зарубежной литературы (специалист).
2008-2009 Университет- колледж города Альта, Норвегия. Курсы норвежского языка.
Водительские права категории. В
Опыт работы
2006-2007 Репетитор Английского языка.
2007-2008 Работа по социальной программе в Норвегии. Реабилитация людей с синдромом аутизма.
2010 Удалённый переводчик с английского языка. Репетитор английского языка.
Знание языков
Украинский, русский, английский, норвежский, немецкий, в ближайшей перспективе дальнейшее изучение иностранных языков.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
Имею солидный опыт работы с компьютерной техникой. Любую новую программу осваиваю максимально оперативно.
Увлечения и интересы
Увлекаюсь музыкой, литературой, кинематографом, иностранными языками, и творчеством в целом.