ВИДЕО-МОНТАЖ (Игровые нарезки на YouTube(Shorts), Tik-tok и не только)
Я начинающий видеомонтажер.
Занимаюсь в основном игровым контентом, но интересно всё.
В моем портфолио можно ознакомиться с моими работами.
Если о себе вкратце то, что всю жизнь занимаюсь творчеством (графика). На данный момент имею возможность и желание заниматься видео-монтажом в любом его проявлении!
Мой ПК:
•CPU• AMD Ryzen 7 2700X
•Motherboard• MSI MPG X570 GAMING PLUS
•GPU• NVIDIA GeForce RTX 3060
•RAM• 32GB DDR4
•MOUSE• Logitech G305
•KEYBOARD• Logitech G413
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видео нарезка игровых моментов в любом форматенет просмотров