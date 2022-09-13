ВИДЕО-МОНТАЖ (Игровые нарезки на YouTube(Shorts), Tik-tok и не только)

Я начинающий видеомонтажер.

Занимаюсь в основном игровым контентом, но интересно всё.

В моем портфолио можно ознакомиться с моими работами.

Если о себе вкратце то, что всю жизнь занимаюсь творчеством (графика). На данный момент имею возможность и желание заниматься видео-монтажом в любом его проявлении!

Мой ПК:

•CPU• AMD Ryzen 7 2700X

•Motherboard• MSI MPG X570 GAMING PLUS

•GPU• NVIDIA GeForce RTX 3060

•RAM• 32GB DDR4

•MOUSE• Logitech G305

•KEYBOARD• Logitech G413