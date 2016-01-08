Высшее образование в классическом университете ОНУ им. Мечникова. На факультете в обязательном порядке изучаются 3 языка: английский (основной язык), испанский (второй язык), сербохорватский (третий язык); а также зарубежная литература.

Учебное заведение дает основы знаний таких фундаментальных наук, как: философия, история, психология, экономика, украинская и русская литература, культурология, экология и т.д.

Свободный пользователь ПК.

Свободно владею такими программами как Microsoft Office Word, Power Point, Excel.

Умение пользоваться поисковыми программами.

Умение быстро набирать текст.

Свойственна коммуникабельность, открытость, приветливость, дружелюбие, уступчивость. Трудолюбива, исполнительна и целеустремленна.