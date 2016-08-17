sashaweb1989

Тексты на заказ

Здравствуйте. С детства я привык смотреть на наш удивительный мир с широко открытыми глазами и слышать его в день радостный через гармонию рифм, а в день грустный - через гармонию прозы. В школьные годы занял первое место во всероссийском поэтическом конкурсе " Глаголом жечь сердца людей". Имею высшее образование. Пишу на заказ тексты: стихи, эссе, прозу на любые темы, статьи, так же резюме, рерайтинг. Быстро и качественно. Цена договорная. При желании могу показать свои работы.