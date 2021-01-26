sashazhadan1717

Александр sashazhadan1717sashazhadan1717
24 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Смонтирую видео и не только, сделаю превью для видео по красоте:) Думаю останитесь довольны:)
Всем привет меня зовут Александр.
Около 3-5 лет монтирую видео, по всяким играм, свадьбам, корпоративам, дни рождения и т.д
Буду подстраиватся под каждого заказчика чтобы все понравилось.
Так же могу сделать с фотоальбомов или каких то моментов красивый видеоролик.
Если же человек который умеет снимать видео, но не умеет монтировать, делаю видео и такие:)
Так же умею делать превью для разных видов видеороликов, либо какие то банеры, и т.д
Буду рад каждому заказу и делаю всё с душой:):):)