sashazhadan1717

Смонтирую видео и не только, сделаю превью для видео по красоте:) Думаю останитесь довольны:)

Всем привет меня зовут Александр.

Около 3-5 лет монтирую видео, по всяким играм, свадьбам, корпоративам, дни рождения и т.д

Буду подстраиватся под каждого заказчика чтобы все понравилось.

Так же могу сделать с фотоальбомов или каких то моментов красивый видеоролик.

Если же человек который умеет снимать видео, но не умеет монтировать, делаю видео и такие:)

Так же умею делать превью для разных видов видеороликов, либо какие то банеры, и т.д

Буду рад каждому заказу и делаю всё с душой:):):)