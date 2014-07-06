художник-дизайнер интерьеров

Окончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности художник-дизайнер интерьера в 2014 году

Работала консультантом по дизайну и декору интерьеров в студии искусств "Smile"

Проходила стажировку в компании I2d на должности "помощник дизайна интерьера"

Участвовала в международном конкурсе искусств в г. НЕсебр, Болгария в 2012 году, где заняла 1е место в старшей возрастной категории.

Участник международного обмена студентов в г. Кельце (Польша) в 2011 г