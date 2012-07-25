Александр Можевитин sashka-puzichsashka-puzich
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Флеш анимация, баннеры
Создание анимационных роликов, мультфильмов, баннеров, одним словом все что связанно анимацией. Работаю в Macromedia Flash 8, знание Action Script на уровне создания простейшей интерактивности.
Умею рисовать от руки.
Портфолио
- Баннер для компании freshhostel117 просмотров
- Соки deneb154 просмотра
- Михаил Потапович172 просмотра
- Авто шарж212 просмотров
- Ящерка141 просмотр
- Змей144 просмотра
- Werewolf139 просмотров
- Дракон186 просмотров
- Узорчатая черепушка213 просмотров
- Волчара148 просмотров
- Дедушка чапает110 просмотров
- Интро заставка146 просмотров