sashka-puzich

Александр Можевитин sashka-puzich

 
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Флеш анимация, баннеры

Создание анимационных роликов, мультфильмов, баннеров, одним словом все что связанно анимацией. Работаю в Macromedia Flash 8, знание Action Script на уровне создания простейшей интерактивности.

Умею рисовать от руки.

Flash
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