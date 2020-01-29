sashka123567

Более 2,5 лет занимаюсь транскрибацией интервью, аудио и видеозаписей. Выполняю работу любого объема качественно и в короткий срок.

На данный момент обучаюсь в Высшей школе экономики на 3 курсе на образовательной программе Реклама и связи с общественностью.

Имею опыт в написании статей грамотно и лаконично, а также в переводе текстов с русского на английский язык (уровень владения английского языка Upper-Intermediate).