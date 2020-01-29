sashka123567

Александра Блатова sashka123567sashka123567
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Более 2,5 лет занимаюсь транскрибацией интервью, аудио и видеозаписей. Выполняю работу любого объема качественно и в короткий срок.
На данный момент обучаюсь в Высшей школе экономики на 3 курсе на образовательной программе Реклама и связи с общественностью.
Имею опыт в написании статей грамотно и лаконично, а также в переводе текстов с русского на английский язык (уровень владения английского языка Upper-Intermediate).
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