sashko28

Александр Онищенко sashko28

 
39 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Образование:

2001-2006:

Киевский национальный лингвистический университет,

факультет менеджмента,

диплом специалиста (менеджера-экономиста

со знанием 2-х иностранных языков).

2001:

Окончил сш №129 г.Киева с углубленным изучением

английского языка.

Опыт работы:

2003:

Промоутер бытовой техники.

2004:

Кассир-букмекер БК «Спорт-пари».

Иностранные языки и компьютерные навыки:

Свободно владею английским и украинским

языками, базовое знание немецкого.

Знание ПК—уровень пользователя(MSOffice,

Internet).

Дополнительная информация:

Водительские права—категория «В».

Увлечения—спорт(футбол, легкая атлетика),

журналистика, музыка.

Личные качества:

Ответственный, легко обучаемый, неконфликтный.