Образование:
2001-2006:
Киевский национальный лингвистический университет,
факультет менеджмента,
диплом специалиста (менеджера-экономиста
со знанием 2-х иностранных языков).
2001:
Окончил сш №129 г.Киева с углубленным изучением
английского языка.
Опыт работы:
2003:
Промоутер бытовой техники.
2004:
Кассир-букмекер БК «Спорт-пари».
Иностранные языки и компьютерные навыки:
Свободно владею английским и украинским
языками, базовое знание немецкого.
Знание ПК—уровень пользователя(MSOffice,
Internet).
Дополнительная информация:
Водительские права—категория «В».
Увлечения—спорт(футбол, легкая атлетика),
журналистика, музыка.
Личные качества:
Ответственный, легко обучаемый, неконфликтный.