Авторский логотип, дизайн логотипа
Я иллюстратор с опытом работы. Специализируюсь на логотипах.
Сделаю ваш продукт более продаваемым, ведь встречают именно по обложке.
При покупке логотипа именно у меня вы получаете
1.уникальный дизайн
2.работа будет проводиться в векторный программе
3.вы получаете от меня работу до полного утверждения
4.бесконечное количество правок
5.на связи в любое время
6.лучшее качество за адекватную стоимостью
ссылка на мое портфолио https://disk.yandex.ru/d/NUzCU_4gH5d6Ng
Для заказа мне нужно будет
- название
- сфера деятельности
- вид логотипа (знак, надпись, название компании)
- стилистика
- какие термины, объекты и ассоциации должны быть отражены в нём
- цветовое решение (по желанию)
- ваше видение логотипа
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