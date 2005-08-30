Авторский логотип, дизайн логотипа

Я иллюстратор с опытом работы. Специализируюсь на логотипах.

Сделаю ваш продукт более продаваемым, ведь встречают именно по обложке.

При покупке логотипа именно у меня вы получаете

1.уникальный дизайн

2.работа будет проводиться в векторный программе

3.вы получаете от меня работу до полного утверждения

4.бесконечное количество правок

5.на связи в любое время

6.лучшее качество за адекватную стоимостью

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Для заказа мне нужно будет