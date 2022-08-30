Дизайнер интерьера/визуализатор

Добрый день, меня зовут Александра, я из Украины , не уехала живу в г. Одессе. Более 12 занимаюсь дизайном интерьеров. Предлагаю услуги дистанционно по разработке чертежей в программе AUTOCAD, визуализация в программе 3 d MAX + Vray Next . Имеется опыт сотрудничества с такими странами как Германия, Швейцария,США. Работы можно посмотреть тут:https://www.behance.net/altok09fahttps://www.instagram.com/p/ChWlITbKY3A/?utm_source=ig_web_copy_link

контактный телефон +380677259021

Александра