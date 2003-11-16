sassha_wdesigner

Таргетолог
Привет!👋
Меня зовут Александра, я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в Фейсбук и Инстаграм.
В соцсети заходят ежедневно около 91 процента людей! Именно поэтому таргетированная реклама - самая эффективная на данный момент!
Почему я?類
✔прошла более 40 часов обучения по маркетингу и таргетированной рекламе у лучших таргетологов в СНГ
✔даю ГАРАНТИЮ результата или ВОЗВРАЩАЮ деньги
✔точно и внимательно подхожу к своей работе
в мою работу входит:
1⃣сегментация целевой аудитории
2⃣определение целей рекламной кампании
3⃣декомпозиция
4⃣помощь в составлении оффера
5⃣настройка таргетированной рекламы
6⃣оптимизация рекламной кампании
7⃣ежедневная аналитика результатов
7 шагов, чтобы увеличить вашу прибыль!🔥
буду рада сотрудничествту!⚡
Действие аккаунта приостановлено!