sassha_wdesigner

Таргетолог

Привет!👋

Меня зовут Александра, я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в Фейсбук и Инстаграм.

В соцсети заходят ежедневно около 91 процента людей! Именно поэтому таргетированная реклама - самая эффективная на данный момент!

Почему я?類

✔прошла более 40 часов обучения по маркетингу и таргетированной рекламе у лучших таргетологов в СНГ

✔даю ГАРАНТИЮ результата или ВОЗВРАЩАЮ деньги

✔точно и внимательно подхожу к своей работе

в мою работу входит:

1⃣сегментация целевой аудитории

2⃣определение целей рекламной кампании

3⃣декомпозиция

4⃣помощь в составлении оффера

5⃣настройка таргетированной рекламы

6⃣оптимизация рекламной кампании

7⃣ежедневная аналитика результатов

7 шагов, чтобы увеличить вашу прибыль!🔥

буду рада сотрудничествту!⚡