Настройка Директа (Поиск, РСЯ, Ретаргетинг)

Добрый день. Меня зовут Семен Борисенко. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса + Поиск. Я прошел несколько тренингов, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, имею годовалый опыт создания кампаний в Директе и готов внедрить свои знания для Вас.

То есть я предлагаю Вам настроить интернет рекламу в РСЯ + Поиск.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

С Уважением Борисенко Семен.