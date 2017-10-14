Настройка Директа (Поиск, РСЯ, Ретаргетинг)
Добрый день. Меня зовут Семен Борисенко. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса + Поиск. Я прошел несколько тренингов, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, имею годовалый опыт создания кампаний в Директе и готов внедрить свои знания для Вас.
То есть я предлагаю Вам настроить интернет рекламу в РСЯ + Поиск.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
С Уважением Борисенко Семен.
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Портфолио
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