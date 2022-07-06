satevazile

Елизавета satevazile

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Меня зовут Лиза и я уже больше 3 лет являюсь графическим дизайнером. Я - специалист узкого профиля, работаю в основном с логотипами и айдентикой.

Мой дизайн - это про вкус, стиль и минимализм. Мой главный ресурс - это время. Я предпочитаю рационально использовать его в своих целях и не тратить попусту у других.