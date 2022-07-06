Меня зовут Лиза и я уже больше 3 лет являюсь графическим дизайнером. Я - специалист узкого профиля, работаю в основном с логотипами и айдентикой.
Мой дизайн - это про вкус, стиль и минимализм. Мой главный ресурс - это время. Я предпочитаю рационально использовать его в своих целях и не тратить попусту у других.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для магазина косметики "Эдельвейс"9 просмотров
- Логотип для салона нижнего белья "La parfe"8 просмотров
- Логтип для цветочноо бутика "Flores"7 просмотров
- Логотип для фотостудии10 просмотров