satmurat

Торемуратов Сатмурат satmurat

 
39 летКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#1913
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2874
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 14 дней
#3286
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#4404
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5121
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#7301
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