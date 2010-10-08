Портфолио
- Ресторан "Алаша" (Алматы)186 просмотров
- Сайт lunch music bar «Twiggy»228 просмотров
- Сайт ресторана «Бородино»200 просмотров
- Master Print141 просмотр
- Интернет-магазин книг компании «Алматыкитап»189 просмотров
- Krasivo.Kz132 просмотра
- Ресторан "Алаша" (Астана)485 просмотров
- Интернет-магазин "Столетие"142 просмотра
- Bosch-Siemens109 просмотров
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- Афиша города Алматы115 просмотров
- Новостной портал Today.kz160 просмотров
Тестирование сайтов
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Системы управления (CMS)
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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от 3 дней
#4404
Веб-программирование
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#5121
HTML-верстка
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от 3 дней
#7301