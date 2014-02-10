В файле скриншоты секций с других сайтов, я хочу чтобы у меня все было так же, в такой же последовательности, но в едином стиле цветах (минимализм, цвета: белый, серый, голубой как в IOS, темно-синий). Я ...
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $120
Нарисовать две странички по макетам. Bootstrap сетка, flat или material стиль. [b]Бюджет:[/b] 120$ [b]Сроки: [/b]6 дней ТЗ и макеты в приложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $700
Ищу редактора меток фото. Сейчас на фото метки уже выставлены, но часто не правильно. Нужно сделать правильно. Требования: 1) Усидчивость и внимательность 2) Желание и возможность разобраться в базовых понятиях дизайна интерьера (если конкретно, то выучить стили интерьера) Процесс ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен адаптивный дизайн для сайта, который будет верстаться на BootStrap. Дизайн нужен в стиле последних тенденций (плоский минимализм, акцент на контент). Так же нужно проработать типографику для статьи (заголовки, размер текста, шрифты и т.д.) Оплата в WMZ. Подробное ТЗ ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Разработать современный логотип для клининговой компании SuperClean. Преимущества: Высокое качество Доступные цены Индивидуальный подход Нужда в продукте: Экономит время, избавляет от сложных уборок в разных случаяхЗавершен10 лет назад
- $400
Цель проекта – реализовать детский сайт по имеющимся макетам до готового к использованию виду. Исходные данные – сверстанные страницы. Планируемые инструменты для реализации: • Joomla CMS 3.0 (2.5 тоже подойдет) • Компонент Mosets Tree (для реализации каталога предприятий) • Компонент K2 (для реализации ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $105
Разработать новый логотип для сайта http://tattooha.com/ Подобрать цвета для оформления. Нарисовать новый фон для сайта. Нарисовать паттерн фона для использования в одном из элементов.Завершен10 лет назад
Нужно развернуть готовый сайт пол управлением Joomla 3 на облачном сервере от SELECTEL ru. Сервер на Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin (32). Нужно поставить PHP, MySQL и прочее что требует Joomla 3 (рекомендуемые) http://joomla-book.ru/manual/about/system-requirements Желательно на nginx. Затем ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Цель – создать логотип для детского портала Deti.ua Целевая аудитория – родители детей, в основном женщины, возраста 25-35 лет ТЗ прикреплено. Приветствуются наброски с идеями (при выборе исполнителя)Завершен10 лет назад
Разработать плагин для компонента Mosets Tree v.3.5.4 под управлением Joomla v.3.2.1 Язык: PHP Крайне желательные знания Joomla CMS Желательны знания компонента Mosets Tree ТЗ прикрепленоСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу контент-менеджера на сайт wingadget.ru/ Условия: - Знание или желание разобратсья в гаджетах для windows 7 - Оплата за каждый материал - Минимум 10 материалов в неделю - Уникальные описания (перевод, ререайт или собственное описание) ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад