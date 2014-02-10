satoved

Олег satoved

 
30 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Белый веб-мастер

Занимаюсь разработкой и поддержкой своих сайтов с 2009 года

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать и сверстать лэндинг

    В файле скриншоты секций с других сайтов, я хочу чтобы у меня все было так же, в такой же последовательности, но в едином стиле цветах (минимализм, цвета: белый, серый, голубой как в IOS, темно-синий). Я ...

    iOS
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование тегов фотографий

    $700

    Ищу редактора меток фото. Сейчас на фото метки уже выставлены, но часто не правильно. Нужно сделать правильно. Требования: 1) Усидчивость и внимательность 2) Желание и возможность разобраться в базовых понятиях дизайна интерьера (если конкретно, то выучить стили интерьера) Процесс ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Адаптивный дизайн для Bootstrap

    Нужен адаптивный дизайн для сайта, который будет верстаться на BootStrap. Дизайн нужен в стиле последних тенденций (плоский минимализм, акцент на контент). Так же нужно проработать типографику для статьи (заголовки, размер текста, шрифты и т.д.) Оплата в WMZ. Подробное ТЗ ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для клининговой компании

    $50

    Разработать современный логотип для клининговой компании SuperClean. Преимущества: Высокое качество Доступные цены Индивидуальный подход Нужда в продукте: Экономит время, избавляет от сложных уборок в разных случаях

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натяжка детского портала на Joomla

    $400

    Цель проекта – реализовать детский сайт по имеющимся макетам до готового к использованию виду. Исходные данные – сверстанные страницы. Планируемые инструменты для реализации: • Joomla CMS 3.0 (2.5 тоже подойдет) • Компонент Mosets Tree (для реализации каталога предприятий) • Компонент K2 (для реализации ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Развернуть сайт на CMS Joomla на облачном сервере

    Нужно развернуть готовый сайт пол управлением Joomla 3 на облачном сервере от SELECTEL ru. Сервер на Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin (32). Нужно поставить PHP, MySQL и прочее что требует Joomla 3 (рекомендуемые) http://joomla-book.ru/manual/about/system-requirements Желательно на nginx. Затем ...

    PHPMySQLJoomlaNginxApacheUbuntuUnix
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Векторный логотип для детского портала

    $50

    Цель – создать логотип для детского портала Deti.ua Целевая аудитория – родители детей, в основном женщины, возраста 25-35 лет ТЗ прикреплено. Приветствуются наброски с идеями (при выборе исполнителя)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен контент-менеджер на сайт

    Ищу контент-менеджера на сайт wingadget.ru/ Условия: - Знание или желание разобратсья в гаджетах для windows 7 - Оплата за каждый материал - Минимум 10 материалов в неделю - Уникальные описания (перевод, ререайт или собственное описание) ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта компании (грузоподъёмное оборудование)
Все отлично! Олег очень хороший заказчик =) Рекомендую!
Отличный опыт, получил хороший дизайн с адаптивными версиями в подарок. Ряд правок был внесен бесплатно. Доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Натяжка детского портала на Joomla
Сотрудничеством доволен. Никаких проблем в процессе работы не было, все точно и быстро. Рекомендую.
Закрыли проект, сотрудничество в целом состоялось. Не все разу было сделано идеально, но все "косяки" были исправлены. Руслан умеет решать поставленные задачи, неплохо знает Joomla CMS и компонент Mosets Tree.
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slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для клининговой компании
Как всегда сотрудничеством с Олегом осталась очень довольна. Разногласий и недопониманий не возникало. Еще раз мои рекомендации к сотрудничеству!
Завершили еще один проект с Еленой, снова на 100% доволен результатом, на этот раз было много запросов на правку логотипов, с чем фрилансер справилась без нареканий.
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slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Разработать лого и графику
Не впервые работаю с Олегом и как всегда все на высшем уровне: четкое тз, постоянная связь, моментальная оплата. Спасибо за интересный проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Не первый раз работаю с Еленой, и, как оказалось, девушка не только отлично справляется с векторными логотипами, но еще и с растровой графикой (нужен был коллаж для фона и другая графика). Снова остался доволен работой и дальше планирую сотрудничать.
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ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Развернуть сайт на CMS Joomla на облачном сервере
Приятный адекватный заказчик
Быстро и за умеренную цену справился с поставленной задачей. Буду работать в дальнейшем, спасибо.
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