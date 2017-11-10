satrk

Анар satrk

 
28 летРоссия/Оренбург
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб разработчик

Работаю веб разработчиком более 3 лет. Пишу на 1С Битрикс, Symfony 3 и немного на Django. Ответственный человек, ценю Ваше и свое время.

DjangoБитриксSymfony1С-Битрикс
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$20
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Отзывы заказчиков
bernex
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Небольшие доработки/настройки сайта (1С:Битрикс)
Спасибо за работу. Анар знает свое дело, сразу предложил пути решения проблемы и решил поставленную задачу в срок. Подсказал как устранить несколько проблем в системе. Постоянно на связи, отвечает быстро. Рекомендую.
Роман хороший заказчик. Постоянно на связи, предоставлял нужную информацию вовремя и точно. Всячески способствует выполнению задания. Доволен работай с ним.
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