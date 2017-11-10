Веб разработчик
Работаю веб разработчиком более 3 лет. Пишу на 1С Битрикс, Symfony 3 и немного на Django. Ответственный человек, ценю Ваше и свое время.
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу. Анар знает свое дело, сразу предложил пути решения проблемы и решил поставленную задачу в срок. Подсказал как устранить несколько проблем в системе. Постоянно на связи, отвечает быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Роман хороший заказчик. Постоянно на связи, предоставлял нужную информацию вовремя и точно. Всячески способствует выполнению задания. Доволен работай с ним.