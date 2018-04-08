Предлагаем абонентское обслуживание или серьезные разовые внедрения/разработки: — Сайт — выбираете одно из наших готовых решений. В течении 3х дней делаем так, чтобы работало: включаем сайт, оформляем его под Ваш фирменный стиль, заполняем базовые страницы — теперь у Вас есть готовый сайт и мы начинаем его наполнять.— CRM — разворачиваем Битрикс 24, делаем так, чтобы оно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работало. За 3 дня. Даем Вам доступы. Обучаем. Теперь Вы ведете своих клиентов и сделки в CRM. Телефония — настройка автонабора и записи звонков менеджеров. ERP — наводим порядок. Между продажниками и производством. За 3 дня.—Контекст — сделаем рекламу в «интернетах» так, чтобы Вас нашли все, кто ищет Ваш товар. Соберем запросы, напишем рекламные объявления, нарисуем рекламные баннеры. Останется только пополнить рекламный бюджет.—Call-центр — Ваши менеджеры не хотят звонить? Мы позвоним за Вас них. Позвоним по новым клиентам. Вся история взаимодействия останется у Вас, в Вашей CR