sauleta

Наталья Гаврилкина sauleta

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-менеджер

Опыт работы

PARFUMS.UA Интернет-магазин

Promo Manager июнь 2020 - январь 2021 (8 мес)

  • Организация работы по подготовке запуска promo на сайте, с последующем запуском;
  • Проверка запуска promo активностей и контроль качества работы акций до момента завершения;
  • Работа в админ-кабинете сайта;
  • Обработка информации от отдела закупок;
  • Постановка задач дизайнерам в JIRA, контролирование выполнения задач в поставленные сроки;
  • Проведение розыгрышей;
  • Сопровождение активностей с промокодами и купонами;
  • Выгрузка отчетов из 1С;
  • Создание номенклатур в 1С.
Content marketing specialist авг 2019 - июн 2020 (11 мес)

  • Поиск и редактирование фото товаров;
  • Рерайт;
  • Обновление характеристик в карточке товара
Alpaca Expo Group

Контент - менеджер дек 2018 - авг 2019 (9 мес)

  • Архитектурные и дизайнерские бюро
  • Работа с информационными базами данных;
  • Поиск и внесение во внутренний портал контактов потенциально интересных клиентов;
  • Добавление в портал фотографий с прошлых выставок и контактов ответственных лиц;
  • Проверка корректности данных в базе, исправление неточностей.
Waveshop - интернет-магазин сантехники

Контент менеджер май 2016 - авг 2017 (1 год 4 мес)

  • Наполнение сайта контентом
  • Копирайтинг текстового контента
  • Поиск и обработка графического контента
АСКА-ЖИЗНЬ, ЧАО, УАСК - страхование жизни

Актуарий янв 2008 - дек 2013 (6 лет)

  • Расчёт по нестандартным договорам страхования платежи, суммы или тарифы в зависимости от комиссионного вознаграждения.
  • Расчёт комиссионного вознаграждения для страховых посредников.
  • Оформление и подготовка служебных записок, касающихся актуарный расчетов.
  • Расчёт страховых резервов по договорам страхования.
  • Готовить ежеквартально актуаную отчетность.
  • Прогноз страховых резервов.
  • Анализ результатов расчетов резервов.
  • Распределение инвестиционного дохода.
  • Участие в разработке актуарный методик.
  • Контроль корректности расчетов и актуарный данных в БД Lisa.
Ключевая информация

  • Microsoft Office
  • Google Doc
  • Adobe Photoshop
  • HTML
  • 1C
  • JIRA
Образование

Национальный Технический Университет «Киевский Политехнический Институт» (Киев)

Год окончания 2010

Прикладная математика

Владение языками

Английский - средний

HTMLPhotoshopКарточки товаров