Контент-менеджер
Опыт работы
PARFUMS.UA Интернет-магазин
Promo Manager июнь 2020 - январь 2021 (8 мес)
- Организация работы по подготовке запуска promo на сайте, с последующем запуском;
- Проверка запуска promo активностей и контроль качества работы акций до момента завершения;
- Работа в админ-кабинете сайта;
- Обработка информации от отдела закупок;
- Постановка задач дизайнерам в JIRA, контролирование выполнения задач в поставленные сроки;
- Проведение розыгрышей;
- Сопровождение активностей с промокодами и купонами;
- Выгрузка отчетов из 1С;
- Создание номенклатур в 1С.
- Поиск и редактирование фото товаров;
- Рерайт;
- Обновление характеристик в карточке товара
Контент - менеджер дек 2018 - авг 2019 (9 мес)
- Архитектурные и дизайнерские бюро
- Работа с информационными базами данных;
- Поиск и внесение во внутренний портал контактов потенциально интересных клиентов;
- Добавление в портал фотографий с прошлых выставок и контактов ответственных лиц;
- Проверка корректности данных в базе, исправление неточностей.
Контент менеджер май 2016 - авг 2017 (1 год 4 мес)
- Наполнение сайта контентом
- Копирайтинг текстового контента
- Поиск и обработка графического контента
Актуарий янв 2008 - дек 2013 (6 лет)
- Расчёт по нестандартным договорам страхования платежи, суммы или тарифы в зависимости от комиссионного вознаграждения.
- Расчёт комиссионного вознаграждения для страховых посредников.
- Оформление и подготовка служебных записок, касающихся актуарный расчетов.
- Расчёт страховых резервов по договорам страхования.
- Готовить ежеквартально актуаную отчетность.
- Прогноз страховых резервов.
- Анализ результатов расчетов резервов.
- Распределение инвестиционного дохода.
- Участие в разработке актуарный методик.
- Контроль корректности расчетов и актуарный данных в БД Lisa.
- Microsoft Office
- Google Doc
- Adobe Photoshop
- HTML
- 1C
- JIRA
Национальный Технический Университет «Киевский Политехнический Институт» (Киев)
Год окончания 2010
Прикладная математика
Владение языками
Английский - средний