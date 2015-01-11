sauran

Куанган sauran

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модуль отправка смс для joomla3

    Нужно разработать модуль для сайта joomla 3.2 и совместимый с учётной записью на epochta.ru со следующим функционалом: чтобы пользователь отправил на номер смс-сообщений для тестирования API: http://www.epochta.ru/products/sms/sms-api.php ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад