Добрый день. Требуется разработка компонента для Joomla 3. Надо сделать конструктор для рисования по спецодежде пример http://www.gimn.by/ru/conf Сколько примерно будет стоить такая работа?
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
6 лет назад
Добрый день. Требуется разработка компонента для Joomla 3. Надо сделать конструктор для рисования по спецодежде пример http://www.gimn.by/ru/conf Сколько примерно будет стоить такая работа?
Нужно разработать модуль для сайта joomla 3.2 и совместимый с учётной записью на epochta.ru со следующим функционалом: чтобы пользователь отправил на номер смс-сообщений для тестирования API: http://www.epochta.ru/products/sms/sms-api.php ...