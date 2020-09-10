sauron11022000

Валентин sauron11022000sauron11022000
28 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Переводчик RU-ENG
С любовью изучаю английский уже 15 лет, мой текущий уровень C1-C2 и я постоянно практикуюсь в получении новых знаний и опыта
С легкостью переведу для вас любой общий или технический текст с русского на английский и наоборот
Помогу не только в банальных переводах, но также локализациях и адаптациях текста
С радостью помогу вам в транскрибации аудио или видео и дальнейшем переводе информации
Мне нравится этим заниматься. А это значит, что ваш заказ будет выполнен с любовью: качественно и быстро, ни одна мелкая деталь не будет пропущена.
Как можно качественней и быстрей - главные цели моей работы
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