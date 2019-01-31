Добрый день! Требуется сделать верстку для лендинга, 6-7 блоков. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио!
HTML-верстка59 заявок
Закрыт
5 лет назад
Добрый день! Требуется сделать верстку для лендинга, 6-7 блоков. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио!
Добрый день! Требуется дизайнер для лендинга, на котром будут продаваться детали для автомобилей. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио.
Добрый день! Нужен копирайтер для текстов для лендинга, продающего запчасти для автомобилей. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио. Всем удачи!