sav1990

Савичев Виктор sav1990

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстальщик

    Добрый день! Требуется сделать верстку для лендинга, 6-7 блоков. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио!

    HTML-верстка59 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайнер

    Добрый день! Требуется дизайнер для лендинга, на котром будут продаваться детали для автомобилей. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер

    Добрый день! Нужен копирайтер для текстов для лендинга, продающего запчасти для автомобилей. Оставляйте свои заявки и присылайте портфолио. Всем удачи!

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад