Приветствую! Нужно полностью сменить дизайн и структуру сайта [url=http://bace.ru]http://bace.ru[/url] на Ваше усмотрение Необходимо 3 версии дизайна (под компьютер, планшет, мобильный) Подразумевается стиль сайта красочный, информативный, надежный в сфере финансов. Информация в блоках сайта остается такая же, но сами ...