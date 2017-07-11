Приветствую! Нужна адаптивная верстка лендинг сайта (резиновый) с попап окнами Все макеты имеются в PSD формате Предложите стоимость работ пожалуйста Заранее благодарен
HTML-верстка35 заявок
Закрыт
6 лет назад
Приветствую! Нужна адаптивная верстка лендинг сайта (резиновый) с попап окнами Все макеты имеются в PSD формате Предложите стоимость работ пожалуйста Заранее благодарен
Приветствую! Нужно полностью сменить дизайн и структуру сайта [url=http://bace.ru]http://bace.ru[/url] на Ваше усмотрение Необходимо 3 версии дизайна (под компьютер, планшет, мобильный) Подразумевается стиль сайта красочный, информативный, надежный в сфере финансов. Информация в блоках сайта остается такая же, но сами ...