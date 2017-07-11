sava_sav

Савельев Александр sava_sav

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$159
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужна адаптивная верстка лендинг сайта с попап окнами

    Приветствую! Нужна адаптивная верстка лендинг сайта (резиновый) с попап окнами  Все макеты имеются в PSD формате Предложите стоимость работ пожалуйста Заранее благодарен

    Верстка лендинга
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг сайт подарочных карт

    Приветствую! Нужно полностью сменить дизайн и структуру сайта [url=http://bace.ru]http://bace.ru[/url] на Ваше усмотрение Необходимо 3 версии дизайна (под компьютер, планшет, мобильный) Подразумевается стиль сайта красочный, информативный, надежный в сфере финансов. Информация в блоках сайта остается такая же, но сами ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$159
10 баллов
6 лет назад
Лендинг сайт подарочных карт
Спасибо, Александр! Искренне) Также благодарю за четкую постановку задачи и оплату) Обращайтесь!
Отличный парень, коммуникабельный, сделал отличный красивый дизайн. Работой доволен и я и мои партнеры. Рекомендую.
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