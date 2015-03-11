Переводчик
- Переводчик (июнь 2013 - настоящее время) в Gengo - от локализации приложений до проекта для TripAdvisor
- Перевод для ПБК "Радомышль" ("Перша Приватна Броварня") технической документации объемом более 2000 страниц, от микробиологических анализов до стандартов упаковочных материалов
- Перевод новостных статей для Bitnovosti.com
- Копирайтер (март 2013 - май 2013) ADVGroup Ukraine: названия брендов/наружная реклама/digital/рекламные ролики /слоганы
- Образование Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (Киев, Украина)Год окончания 2013 Социология, факультет социальных наук исоциальных технологий бакалавр
- Курсы: Копирайтинг (Киев) Год окончания 2014/ Киевская школа рекламных технологий (www.advertisingschool.com.ua)
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Андрей стал победителем в нашем конкурсе на разработку названия для кваса. Хорошие крепкие варианты названий. Важно! Все варианты были реально работающие, без воды. Ощущение, что человек рынок и его тренды знает. Абсолютно адекватные реакции на просьбы что-то доработать и быстрая переработка вариантов. Очень рекомендуем Андрея как действительно профессионала!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и оплата вовремя, чего еще желать.