savandra

Андрей savandra

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчик
  • Переводчик (июнь 2013 - настоящее время) в Gengo - от локализации приложений до проекта для TripAdvisor
  • Перевод для ПБК "Радомышль" ("Перша Приватна Броварня") технической документации объемом более 2000 страниц, от микробиологических анализов до стандартов упаковочных материалов
  • Перевод новостных статей для Bitnovosti.com
  • Копирайтер (март 2013 - май 2013) ADVGroup Ukraine: названия брендов/наружная реклама/digital/рекламные ролики /слоганы
  • Образование   Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (Киев, Украина)Год окончания 2013 Социология, факультет социальных наук исоциальных технологий бакалавр
  • Курсы:  Копирайтинг (Киев) Год окончания 2014/ Киевская школа рекламных технологий (www.advertisingschool.com.ua)

Отзывы заказчиков

i_poltavskaya
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработать название марки для кваса
Андрей стал победителем в нашем конкурсе на разработку названия для кваса. Хорошие крепкие варианты названий. Важно! Все варианты были реально работающие, без воды. Ощущение, что человек рынок и его тренды знает. Абсолютно адекватные реакции на просьбы что-то доработать и быстрая переработка вариантов. Очень рекомендуем Андрея как действительно профессионала!
Четкая постановка задачи и оплата вовремя, чего еще желать.
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