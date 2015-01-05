Специализируюсь по двум направлениям:
1. Перевод англ-русс \ русс-англ
В зависимости от сложности тематики будет формироваться стоимость и время выполнения задания.
Английский свободный, какое-то время жила в Америке, 15 лет уже знакома с языком. Поэтому перевод возможен на любые темы.
Главным своим достоинством считаю - углубленность. Я не просто перевожу текст, я вначале изучаю тему и терминологию.
2. Копирайт \ рерайт
В среднем в день 15 тыс. символов могу писать. Стоимость оговаривается в зависимости от тематики и предпочтения (рерайт, копирайт, seo-тексты).
Внимание: "ТЕКСТ СО 100% УНИКАЛЬНОСТЬЮ" - я с таким не согласна.. Это всего лишь программы, которые могут считывать устойчивые словосочетания. Как обмануть данные программы, я знаю, но есть большая вероятность, что ваш сайт попадет в бан у Яндекса.
Я не предлагаю красивые цифры в программах, Я ПРЕДЛАГАЮ КАЧЕСТВО.
3. Наполнение сайта.
Опыт работы контент-менеджером более 3-х лет. Работаю с Bitrix и Joomla, собственными движками компаний.
Интересует либо долгосрочное сотрудничество, либо большие проекты.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!