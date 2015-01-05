savatkinans

Наталья savatkinans

 
33 годаИспания/Аликанте
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
качественно, в сроки, приемлемая стоимость

Специализируюсь по двум направлениям:

1. Перевод англ-русс \ русс-англ

В зависимости от сложности тематики будет формироваться стоимость и время выполнения задания. 

Английский свободный, какое-то время жила в Америке, 15 лет уже знакома с языком. Поэтому перевод возможен на любые темы. 

Главным своим достоинством считаю - углубленность. Я не просто перевожу текст, я вначале изучаю тему и терминологию.

2. Копирайт \ рерайт

В среднем в день 15 тыс. символов могу писать. Стоимость оговаривается в зависимости от тематики и предпочтения (рерайт, копирайт, seo-тексты).

Внимание: "ТЕКСТ СО 100% УНИКАЛЬНОСТЬЮ" - я с таким не согласна.. Это всего лишь программы, которые могут считывать устойчивые словосочетания. Как обмануть данные программы, я знаю, но есть большая вероятность, что ваш сайт попадет в бан у Яндекса.

Я не предлагаю красивые цифры в программах, Я ПРЕДЛАГАЮ КАЧЕСТВО. 

3. Наполнение сайта.

Опыт работы контент-менеджером более 3-х лет. Работаю с Bitrix и Joomla, собственными движками компаний. 

Интересует либо долгосрочное сотрудничество, либо большие проекты.

JoomlaБитрикс
Отзывы заказчиков
AndreyOut
Андрей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Рерайт\копирайт для магазина строительных смесей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Заполнение интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга