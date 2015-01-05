качественно, в сроки, приемлемая стоимость

Специализируюсь по двум направлениям:

1. Перевод англ-русс \ русс-англ

В зависимости от сложности тематики будет формироваться стоимость и время выполнения задания.

Английский свободный, какое-то время жила в Америке, 15 лет уже знакома с языком. Поэтому перевод возможен на любые темы.

Главным своим достоинством считаю - углубленность. Я не просто перевожу текст, я вначале изучаю тему и терминологию.

2. Копирайт \ рерайт

В среднем в день 15 тыс. символов могу писать. Стоимость оговаривается в зависимости от тематики и предпочтения (рерайт, копирайт, seo-тексты).

Внимание: "ТЕКСТ СО 100% УНИКАЛЬНОСТЬЮ" - я с таким не согласна.. Это всего лишь программы, которые могут считывать устойчивые словосочетания. Как обмануть данные программы, я знаю, но есть большая вероятность, что ваш сайт попадет в бан у Яндекса.

Я не предлагаю красивые цифры в программах, Я ПРЕДЛАГАЮ КАЧЕСТВО.

3. Наполнение сайта.

Опыт работы контент-менеджером более 3-х лет. Работаю с Bitrix и Joomla, собственными движками компаний.

Интересует либо долгосрочное сотрудничество, либо большие проекты.