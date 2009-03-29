$100
Необходимо сделать дизайн и вёрстку небольшого сайта Желателен гламур, яркие цвета и подвижность от jQuery.
Дизайн сайтов12 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходимо сделать дизайн и вёрстку небольшого сайта Желателен гламур, яркие цвета и подвижность от jQuery.
На данный момент разрабатывются дизайн и вёрстка медийно-новостного сайта. Необходимо спрограммирвоать систему управления(движок) на этот сайт. Будущий сайт приблизительная копия http://kyiv.proua.com/ Сайт должен быть легко управляемым, создания тематичных разделов должно производиться на уровне ...
Нужна помощь в создании небольшого флеш-сайта Охранного агенства (Днепропетровск). Необходимо сделать дизайн и анимацию соответственно. Предоплата после предоставления предварительных эскизов. Адрес архива приблизительных образцов того, что мы хотим получить http://www.rapidshare.ru/985472 ...