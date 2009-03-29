savchuk

Иван Савчук savchuk

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Саздание движка на новостной сайт

    На данный момент разрабатывются дизайн и вёрстка медийно-новостного сайта. Необходимо спрограммирвоать систему управления(движок) на этот сайт. Будущий сайт приблизительная копия http://kyiv.proua.com/ Сайт должен быть легко управляемым, создания тематичных разделов должно производиться на уровне ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш-сайт для охранного агенства

    Нужна помощь в создании небольшого флеш-сайта Охранного агенства (Днепропетровск). Необходимо сделать дизайн и анимацию соответственно. Предоплата после предоставления предварительных эскизов. Адрес архива приблизительных образцов того, что мы хотим получить http://www.rapidshare.ru/985472 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад