На данный момент разрабатывются дизайн и вёрстка медийно-новостного сайта. Необходимо спрограммирвоать систему управления(движок) на этот сайт. Будущий сайт приблизительная копия http://kyiv.proua.com/ Сайт должен быть легко управляемым, создания тематичных разделов должно производиться на уровне ...