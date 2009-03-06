savili

Чарухин Савелий savili

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать фавикон для сайта

    Требуется создавать фавикон для сайта. Админ попросил меня создавать его, я сам не могу, но не хочется подводить человека. Жду предложений в виде картинок, оплачу только лучшую! Кидать в ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание плагина для программы?

    $500

    Добрый день! Сразу предупреждаю, если вы до этого никогда не занимались программным кодом игр, вам нет смысла читать дальше. Требуется создать плагин к программе ZanozaModeller, позволяющий конвертировать файлы автомобилей ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название модификации

    Здравствуйте! Существует игра GTA 4. Команда программистов создает крупную модификацию к ней. Там будет заменено все: оружие, транспорт, люди. Требуется придумать название. Бета-название Liberty City to New-York mod ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад