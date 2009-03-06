Добрый день! Требуется программа, позволяющая автоматически устанавливать модификации к игре. Игра называется - GTA 4 (прошу тех у кого ее нет, не писать) Суть такая, есть ...
- $100Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Требуется создать очень стильный спидометр для игры GTA 4, размеры укажу. От вас цена?Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется создавать фавикон для сайта. Админ попросил меня создавать его, я сам не могу, но не хочется подводить человека. Жду предложений в виде картинок, оплачу только лучшую! Кидать в ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Добрый день! Сразу предупреждаю, если вы до этого никогда не занимались программным кодом игр, вам нет смысла читать дальше. Требуется создать плагин к программе ZanozaModeller, позволяющий конвертировать файлы автомобилей ...Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Существует игра GTA 4. Команда программистов создает крупную модификацию к ней. Там будет заменено все: оружие, транспорт, люди. Требуется придумать название. Бета-название Liberty City to New-York mod ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день.. Игровому сайт требуются модераторы форума. Разделы форума: - Игры (одна тема одна игра) - Железо (все о железе) - Программы (все о них) ...Служба поддержки20 заявокЗакрыт16 лет назад